Mabel Matiz'e 'Perperişan' Şarkı Sözleri İçin 3 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mabel Matiz'e 'Perperişan' Şarkı Sözleri İçin 3 Yıl Hapis Talebi

Mabel Matiz\'e \'Perperişan\' Şarkı Sözleri İçin 3 Yıl Hapis Talebi
03.10.2025 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Fatih Karaca'nın "Perperişan" şarkısındaki sözlerin cinsel arzuyu tahrik edici nitelikte olduğu, erotik çağrışımlar içerdiği ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi. Şarkının sosyal medyada yaş sınırı olmadan paylaşılması da suçun nitelikli hali sayıldı. Karaca için 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

Şarkıcı Mabel Matiz'e yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

SÖZLERİN ÇOCUKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN TEHLİKE ARZ ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca'nın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür Sanat, Mabel Matiz, Magazin, 3-sayfa, Hukuk, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mabel Matiz'e 'Perperişan' Şarkı Sözleri İçin 3 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
139 yıllık camide şok eden manzara Kıble duvarına yerleştirdiler 139 yıllık camide şok eden manzara! Kıble duvarına yerleştirdiler
CHP kongresinde tansiyon yükseldi İl Başkanı elindeki mikrofonu fırlattı CHP kongresinde tansiyon yükseldi! İl Başkanı elindeki mikrofonu fırlattı
Adanaspor’da Yüksel Yeşilova’dan isyan: Kimse elini taşın altına koymadı, maçlara ağlayarak çıkıyoruz Adanaspor'da Yüksel Yeşilova'dan isyan: Kimse elini taşın altına koymadı, maçlara ağlayarak çıkıyoruz
İsrail’in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı’nda son durum İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum
Ahmet Ercan’dan korkutan deprem sonrası yüreklere su serpecek açıklama: 2075’e kadar beklemiyorum Ahmet Ercan'dan korkutan deprem sonrası yüreklere su serpecek açıklama: 2075'e kadar beklemiyorum
Tramvayda kız öğrenciler birbirine girdi Tramvayda kız öğrenciler birbirine girdi

13:56
Montella tercihini yaptı İşte A Milli Takım kadrosu
Montella tercihini yaptı! İşte A Milli Takım kadrosu
13:45
Hakemliği bitti mi PFDK’dan Arda Kardeşler’e ceza
Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza
13:10
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı
13:05
İsrail Sumud Filosu’ndaki 480 aktivisti alıkoydu, 4 İtalyan sınır dışı edildi
İsrail Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti alıkoydu, 4 İtalyan sınır dışı edildi
13:01
MOSSAD’a çalışan Türk’le ilgili yeni detaylar Şeytani planı ortaya çıktı
MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Şeytani planı ortaya çıktı
12:27
Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2025 14:23:51. #7.13#
SON DAKİKA: Mabel Matiz'e 'Perperişan' Şarkı Sözleri İçin 3 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.