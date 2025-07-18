Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti

İstanbul'da yaşanan olay, "pes artık" dedirtti. Kimyasal madde içtiği öne sürülen bir taksi şoförü, seyir halindeyken fenalaşıp yol ortasında bayıldı. Araç içinde hareketsiz şekilde yatan taksiciyi görenler durumu hemen bildirdi.

GÖZLERİNİ AÇTI, GAZA BASIP KAÇTI

Ancak olay yerindeki asıl şok, birkaç dakika sonra yaşandı. Gözlerini açan sürücü, sanki az önce bilincini kaybeden kendisi değilmiş gibi gaza bastı ve olay yerinden uzaklaştı. Ne sağlık kontrolü yapıldı, ne de polis müdahalesi oldu.

CANIMIZ KİMLERE EMANET?

Yolcu taşımaya devam eden bu taksici, bir daha hangi kavşakta, hangi yolcunun hayatını riske atacak? İstanbul'da trafikte geçen her saniye artık bir şans işi... Giderek yaygınlaşan denetimsizlik, "Canımız kime emanet?" sorusunu daha yüksek sesle sormamıza neden oluyor.