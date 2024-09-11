Mağazadaki elbise hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Mağazadaki elbise hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa'da bir mağazada yaşanan elbise hırsızlığı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İki kadın, mağazaya girerek beğendikleri elbiseleri çalarak kaçtı. Mağaza sahibi polise başvurarak şikayetçi oldu.

11.09.2024 22:07
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Mağazadaki elbise hırsızlığı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mağazada yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi SSK Caddesi üzerinde yaşandı. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen iki kadın, müşteri gibi bir giyim mağazasına girdi. Bir süre içeride elbiseleri inceleyen ikili, daha sonra kapı önündeki tezgahlar üzerinde bulunan elbiselerden beğendiklerini çalarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları ise işyerlerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi Yılmaz Albayrak, durumu polise bildirerek kadınlarda şikayetçi oldu.

"Toplamda 8-9 bin TL gibi bir zararımız var"

Mağaza sahibi Yılmaz Albayrak, "İki kadın müşteri gibi mağazaya geldi. İçerde ürünleri incelediler. Müşteri sandık şüphelenmedik. İçerde bir ürünü çalacaktı, elemanımız yanına gittiği için fırsat bulamadı. Ondan sonra dışarı çıktılar. Dışarıda komşular da görmüş, kameranın görmediği tarafta birkaç takım almışlar. Biz de güvenlik kamerasını sonradan izlediğimizde birkaç elbise alıp götürüyorlar. Toplamda 8-9 bin TL gibi bir zararımız var. Bizim mağazadan istediklerini aldıktan sonra komşumun mağazasına girip oradan da ürün çalıyorlar. Şikayetçi oldum, yaptıkları çok utanç verici bir durum, inşallah en kısa zamanda yakalanırlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mağazadaki elbise hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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