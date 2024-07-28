Mahalleli, MOTAŞ'ın güzergah iptallerine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mahalleli, MOTAŞ'ın güzergah iptallerine tepki gösterdi

Mahalleli, MOTAŞ\'ın güzergah iptallerine tepki gösterdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde mahalleli, MOTAŞ'ın güzergah iptallerini protesto etmek için araçların yolunu çapa motoru ile keserek araçların geçişine izin vermedi.

28.07.2024 17:06  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde güzergah hatlarının iptal edildiğini iddia eden mahalleli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne (MOTAŞ) ait sefer yapan araçlarının yolunu çapa motoru ile keserek araçların geçişine izin vermedi.

Olay, 14.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski belediye hizmet binası mevkiinde bir araya gelen yaklaşık 30 kişiden oluşan bir grup bir ay önce iptal edildiğini ileri sürdükleri merkez hatlarını geri istediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne (MOTAŞ) ait bölgede sefer yapan otobüslerin yolunu çapa motoru ile keserek araçların geçişine izin vermedi.

Araç sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahalle sakinlerinin yolu trafiğe açması için görüşmelerde bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren olay polis ekiplerinin araya girmesiyle sonlanırken, mahalle sakinleri sorunun çözülmesi durumunda benzer eylemlerinin süreceğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahalleli, MOTAŞ'ın güzergah iptallerine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:13 Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 17:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: Mahalleli, MOTAŞ'ın güzergah iptallerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement