Mahruki Gözaltında, Tutuklama Talebi

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmış, Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Mahruki, savcılık ifadesinin ardıdan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL