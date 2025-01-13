Tutuksuz yargılanan Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Tutuksuz yargılanan Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin davasında savcılık, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

13.01.2025 18:28
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Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Nasuh Mahruki ve avukatları hazır bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mahruki'nin söz konusu cümleleriyle resmi olarak tereddüde mahal vermeyecek biçimde halk arasında endişe, korku ve panik oluşturma amacıyla hareket ederek, belirsiz sayıda kişinin görebilmesine imkan verdiğini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine ve tanık dinletme konusunda geçen duruşma bir karar verilmiş olduğundan yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına hükmederek duruşmayı erteledi.

Tutuksuz yargılanan Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tutuksuz yargılanan Nasuh Mahruki için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ramazan Demirci:
    Bu at hırsızının adında bile meymenet yok. 12 45 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    O hakaret ettiğin adam 99 depreminde ülkeye fayda sağladı ya sen?? 0 0
    İbrahim ozturk:
    ananda var 0 0
    Sedat Keskin:
    senden bu ülkeye cokdaha Hayri dokunmustur 0 0
    Emre Yüzükçü:
    At hırsızı dediğin adam dünyanın en yüksek dağlarına tırmanıp orada Türk bayrağını dalgalandırdı, sen ne yaptın ülken adına da bu adamı eleştiriyorsun? 0 0
  • Yunus Gürbüz:
    yasalar çok iyi, adalet mükemmel, eğitimde çağ atladık, ekonomi uçuyor, dünya bizi kıskanıyor, suriye82 inşallah başım belaya girmez! 30 7 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    nasuh mahruki beyefendi şahsın çantasını dahi taşıyamayacak kadar beceriksiz şahıslar varlıklar mahkeme kurmuş vay be 28 3 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    ramazan at hırsızı sizin evde 23 5 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    ramazan makarna var yen mi 23 3 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Yani sonuç savcının istediği cezanın üst limitinin yatarı yok yaşasın adalet yaşasın demokrasi yaşasın insan hakları emeği geçen tüm hukukçu larimizin geçmişleri özenle yad edilir 1 2 Yanıtla
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