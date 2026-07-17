Makas Atan Sürücüye 96 Bin TL Ceza

Ataşehir'de trafikte makas atarak o anları sosyal medyada paylaşılan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin radarına takıldı. Yakalanan sürücüye toplam 96 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine el konularak araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya ve dijital platformlarda yer alan tehlikeli araç kullanma görüntülerine karşı yürütülen takip sürdürülüyor. Sanal Devriye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında; Ataşehir ilçesinde makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün Y.A. olduğu tespit edildi. Kısa sürede kimliği belirlenerek yakalanan sürücü Y.A.'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) ilgili maddelerinden; makas atmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak suçlarından toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı.

Cezai işlemlerin yanı sıra sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 120 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü Y.A., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemlerin başlatılması amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL