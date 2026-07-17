Makas Atan Sürücüye 96 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Makas Atan Sürücüye 96 Bin TL Ceza

Makas Atan Sürücüye 96 Bin TL Ceza
17.07.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de makas atan sürücüye 96 bin TL ceza kesildi, ehliyetine el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Ataşehir'de trafikte makas atarak o anları sosyal medyada paylaşılan sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin radarına takıldı. Yakalanan sürücüye toplam 96 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine el konularak araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya ve dijital platformlarda yer alan tehlikeli araç kullanma görüntülerine karşı yürütülen takip sürdürülüyor. Sanal Devriye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında; Ataşehir ilçesinde makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün Y.A. olduğu tespit edildi. Kısa sürede kimliği belirlenerek yakalanan sürücü Y.A.'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) ilgili maddelerinden; makas atmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak suçlarından toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı.

Cezai işlemlerin yanı sıra sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 120 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü Y.A., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemlerin başlatılması amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ataşehir, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makas Atan Sürücüye 96 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:12:15. #7.13#
SON DAKİKA: Makas Atan Sürücüye 96 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.