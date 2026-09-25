Malatya'da 20-24 Eylül çalışmalarında silahlar ele geçirildi, 39 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da 20-24 Eylül çalışmalarında silahlar ele geçirildi, 39 aranan şahıs yakalandı

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Malatya\'da 20-24 Eylül çalışmalarında silahlar ele geçirildi, 39 aranan şahıs yakalandı
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Malatya'da 20-24 Eylül'de kent genelinde yapılan çalışmalarda aranan 39 şahıs yakalandı. Çalışmalarda 252 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirilirken, üzerlerinde suç unsuru bulunan 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 20-24 Eylül tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yapılan uygulamalarda 252 adet sentetik ecza hapı, 39 gram sentetik kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız yivsiz tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 4 kesici alet ve 58 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 39 şahıs yakalanırken, üzerlerinde suç unsuru bulunan 17 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da 20-24 Eylül çalışmalarında silahlar ele geçirildi, 39 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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