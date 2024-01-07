22:59 •
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı•
22:32 • •
22:13 • •
Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD verilerine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.40'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem paniğe neden olurken, kent genelinde herhangi olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika