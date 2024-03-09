Malatya\'da 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Malatya'da Yeşilyurt ve Hekimhan ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. İlk kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Vuslat sokakta yaşandı. İddiaya göre, S.Ö. idaresindeki 44 DF 578 plakalı otomobil ile G.D. yönetimindeki 46 NL 693 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, olay yerine gelen 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçta önlem alırken, tedavi altına alınan sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yine Yeşilyurt ilçesinde yaşanan ikinci kaza ise Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya-Gölbaşı karayolu üzerinde yaşanan kazada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yoldan çıkıp takla atarak araziye savruldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada araçta bulunan 4 yaralı çıkartılarak olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kentteki diğer bir kaza ise Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde yaşandı. Hekimhan-Kangal karayolunda yaşanan tek taraflı kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yağışlı havanın da etkisi ile kontrolden çıkarak takla attı. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralı olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı daha sonra ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentteki 3 ayrı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA