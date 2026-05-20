Malatya\'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, bir mağazadaki ve bir yolu gören güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşanan panik dikkat çekti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.00'da meydana gelen depremin derinliği 7.03 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Deprem anı, bir mağazadaki ve bir yolu gören güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında yaşanan panik dikkat çekti. - MALATYA