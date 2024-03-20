Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Malatya\'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Malatya'da bir konteyner kentte kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğu, aynı gün içerisinde bulundu. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Abuzer Can gözaltına alındı ve tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.

20.03.2024 14:00  Güncelleme: 14:07
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Malatya'da konteyner kentte kaybolup aynı gün bulunan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan Abuzer Can tutuklandı.

FARKLI SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yeşilyurt ilçesindeki bir konteyner kentte pazartesi günü, 7 yaşındaki kız çocuğu ortadan kayboldu. Yakınları kendi çabalarıyla çocuğa ulaşamayınca polisten yardım istedi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, kayıp kız çocuğunu aynı gün konteyner kentteki bir konteynerde buldu.

Cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılan çocuk, hastanedeki kontrollerinin ardından ailesine teslim edilirken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Abuzer Can gözaltına alındı. Daha önce de 4 farklı suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

VALİLİKTEN "ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA" İDDİASINA YALANLAMA

Konuya ilişkin Malatya Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, sosyal medyada '7 yaşındaki bir kız çocuğunun, ekmek almaya giderken cinsel istismara maruz kaldığı, çocuğun yoğun bakımda olduğu' ibarelerinin doğru olmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"18.03.2024 tarihinde meydana gelen 'Kayıp Şahıs Çocuğun Cinsel İstismarı' konulu olayda mağdur konumunda bulunan yaşı küçük mağdurenin kaybolması üzerine 18.03.2024 günü saat 15.49 sıralarında müracaat alınmış, ilgili müracaat sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda mağdure 18.03.2024 günü saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunmuş, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, 19.03.2024 tarihinde çıkarıldığı mahkemece çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştır.

Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük mağdurenin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir. Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki; yürütülen bu soruşturmada herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur."

Kaynak: DHA

Malatya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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