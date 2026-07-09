Malatya'da 71 yaşındaki adam mezarlıkta asılı bulundu - Son Dakika
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Malatya'da 71 yaşındaki adam mezarlıkta asılı bulundu

Malatya\'da 71 yaşındaki adam mezarlıkta asılı bulundu
09.07.2026 22:44
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Malatya'da 71 yaşındaki S.K., evine yakın mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'da 71 yaşındaki bir kişi evine yakın mesafedeki mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan mezarlıkta ağaca asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 71 yaşındaki S.K. olduğu tespit edildi. S.K.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine yakın bir bölgede ikamet ettiği öğrenilen S.K.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilirken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 71 yaşındaki adam mezarlıkta asılı bulundu - Son Dakika

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