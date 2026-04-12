Malatya'da Akraba Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
12.04.2026 00:44
Malatya'da akraba iki kişi arasındaki kavga sonucunda Remzi T. hayatını kaybetti.

Malatya'da akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan bir iş yerinde Remzi T. (62) ile akrabası M.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, M.T. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Remzi T. yaralanırken, M.T. kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Remzi T. yaralı olarak kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın zanlısı M.T. olayda kullanılan suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Kavga, Suç, Son Dakika

