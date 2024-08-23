Malatya\'da çıkan arazi yangını ormanlık alana sıçradı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan arazi yangını ormanlık alana sıçradı. Bölgede ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Gündeğer Yediyol mevkiinde çıkan arazi yangını rüzgarında etkisi ile ormanlık alana ve bahçelere sıçradı. Yangının büyümesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 8 araç ve 34 personel ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 araç alevlere müdahale etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yol asfalt dairesi başkanlığına bağlı 4 iş makinasının da yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği açıklanırken söndürme çalışmaları İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban koordinesinde devam ediyor. - MALATYA