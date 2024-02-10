Malatya'da cip şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da cip şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

Malatya\'da cip şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan cip şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.02.2024 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan cip şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 35 ACN 474 plakalı cip sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücü ile birlikte A.F.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Doğanşehir, Adıyaman, Malatya, Malatya, Hastane, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da cip şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:03:40. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da cip şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement