Malatya'da Depo Yangını Korkuttu

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Malatya'da korkutan depo yangını

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evinde deposunda çıkan yangın korkuttu.

Olay, 21,30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yesilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan müstakil bir evin depo kısmında hurdalık malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.