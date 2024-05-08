Malatya'da deprem sonrası yıkım ve imar çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Malatya'da deprem sonrası yıkım ve imar çalışmaları devam ediyor

Malatya\'da deprem sonrası yıkım ve imar çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, yıkım çalışmaları sürerken, imar ve ihya çalışmaları da devam ediyor. Ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirilirken, enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Şu ana kadar 29 bin 770 binanın enkazı kaldırıldı ve ağır hasarlı yapıların yıkım oranı yüzde 87,10'a ulaştı. Vatandaşlar, Malatya'nın 2 yıla kadar toparlanmasını beklediklerini ifade ediyor.

08.05.2024 10:24
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 11 şehirden biri olan Malatya'da, bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımları gerçekleştirilirken, diğer yanda ise imar ve ihya çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde sürüyor. Yıkım işlemlerinde sona gelindiği kentte çalışmaların tamamlandığı bölgelerdeki enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

Acil yıkılacak ve yıkık 6 bin 643 binanın enkazının kaldırıldığı kentte ağır hasarlı yapılarda ise 36 bin 10 binanın 29 bin 770'inde enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Ağır hasarlı yapıların yıkım oranlarında yüzde 87,10'luk gerçekleşmeye ulaşıldığı kentte diğer taraftan ise imar ve ihya çalışmaları devam ediyor.

"Malatya 2 yıla kadar toparlanacaktır"

Depremlerde önemli bir ölçekte etkilenen Malatya'nın 2 yıla kadar toparlanmasını beklediklerini belirten vatandaşlardan Cemal Karakurt, şehir merkezinde bir taraftan ağır hasarlı binalarda yıkımlar devam ederken, yeni çarşı projesinde ise inşaatların yükseldiğini söyledi.

"Merkezde inşaat ve yıkımlar sürüyor"

Kent merkezinde esnaflık yapan Kasım Felek ise, "Bölgede esnaflık yapıyoruz. 6 Şubat depremlerinde iş yerlerimiz yıkıldı, konteyner işyerlerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezinde de inşaatlarda yükselmeye başladı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak kalıcı işyerlerimizin teslim edilmesini bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da deprem sonrası yıkım ve imar çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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