Malatya\'da Depremin Panik Anları

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Malatya'da 5.9'luk depreme Yeşilyurt ilçesindeki okullarında yakalanan özel ihtiyaçlı öğrenciler öğretmeleri tarafından kucaklarda güvenli alana taşındı. İki öğretmenin çocukları dışarı çıkarmak için adeta birbirleriyle yarıştığı o anlar ise kameralara yansıdı.

Malatya'nın, Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9. büyüklüğündeki depreme eğitim ve öğretim gördükleri Yeşiltepe Ahmet Parlak İlkokulu'nda yakalanan özel ihtiyaçlı iki öğrenci öğretmenleri Tufan Korkmaz ile Kerem Çiçekçe tarafından kucaklarda taşınarak okul dışına çıkarıldı.

İki öğretmenin çocukları dışarı çıkarmak için adeta birbirleriyle yarıştığı o anlar ise kameralara anbean yansıdı. - MALATYA