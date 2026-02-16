Malatya\'da Dolandırıcılık Engellendi!

Malatya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan iki vatandaşın 5 milyon 600 bin TL'lik ziynet eşyasını bozdurarak şüphelilere göndermesi son anda engellendi.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı olayda iki kişiyi telefonla arayan dolandırıcılar, kimlik bilgilerinin terör örgütlerince kullanıldığını söyleyerek vatandaşlardan

ziynet eşyalarını bozdurup parasını kendilerine göndermelerini istedi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle şahısların toplam 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını bozdurarak dolandırıcılara göndermeye hazırlandıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kuyumcu ve bankalarda gecikmeksizin gerçekleştirilen müdahale ile dolandırıcılık olayları engellendi. Olayın fail ya da faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. - MALATYA