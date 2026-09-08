Malatya'da domuz sürüleri ürünlere zarar verince çiftçiler tüfekle nöbet tutuyor - Son Dakika
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Malatya'da domuz sürüleri ürünlere zarar verince çiftçiler tüfekle nöbet tutuyor

Malatya\'da domuz sürüleri ürünlere zarar verince çiftçiler tüfekle nöbet tutuyor
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısı bahçelerini basan çok sayıda domuz, çiftçileri zor durumda bıraktı. Ürünlerini koruyamayan çiftçiler, geceleri tüfekle nöbet tutarak domuz sürülerine karşı önlem almaya çalışıyor.

Malatya'da tarlaları ve bahçeleri domuz sürülerinin hedefi olan çiftçiler, ürünlerini korumak için geceleri tüfekle nöbet tutmaya başladı. Yerleşim yerlerine kadar inen çok sayıda domuz ise kayısı bahçesinde görüntülendi.

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Şanlıkaya-Karaköy yolu üzerindeki kayısı bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda domuzun bahçeye girdiği görüldü. Bir süre bahçede dolaşan sürü, daha sonra hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Bölgede yaşayan çiftçiler, domuzların tarlalar, bahçeler ve ekili alanlardaki sebze, meyve ve diğer ürünlere büyük zarar verdiğini belirtti. Özellikle gece saatlerinde bahçelere giren domuz sürülerine karşı ürünlerini korumakta zorlandıklarını ifade eden çiftçiler, bazı geceler tüfekle nöbet tuttuklarını söyledi.

Çiftçiler, ürünlerinin zarar görmemesi ve domuz sürülerinin yerleşim yerlerine kadar inmemesi için yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İHA

Battalgazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da domuz sürüleri ürünlere zarar verince çiftçiler tüfekle nöbet tutuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da domuz sürüleri ürünlere zarar verince çiftçiler tüfekle nöbet tutuyor - Son Dakika
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