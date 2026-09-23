Malatya'da enkaz demiri davasında dönemin vali yardımcısı kumpas iddiasında bulundu - Son Dakika
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Malatya'da enkaz demiri davasında dönemin vali yardımcısı kumpas iddiasında bulundu

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Malatya\'da enkaz demiri davasında dönemin vali yardımcısı kumpas iddiasında bulundu
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Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası enkaz demirlerinin usulsüz elden çıkarıldığı iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Dönemin vali yardımcısı suçlamayı kabul etmeyip YİKOB müdürünün kumpas kurduğunu ileri sürdü; duruşma ertelendi.

Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrasında enkaz demirlerinin usulsüz şekilde elden çıkarıldığı iddiasıyla 2 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Malatya Vali Yardımcısı M.Ö. ile dönemin Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü S.D. hakkında "müşterek olarak zincirleme zimmet" suçunu işledikleri iddiasıyla Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Davanın ilk duruşmasına sanık S.D. ve avukatı katılmazken, sanık M.Ö. ile avukatı M.N.U. hazır bulundu.

Duruşma öncesinde M.Ö.'nün avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, müvekkilinin savunması sırasında devlet sırlarının ifşa olabileceği ve bunun kamuoyunda infiale neden olabileceği belirtilerek duruşmanın kapalı yapılması talep edildi. Mahkeme heyeti talebi oy birliğiyle reddetti.

SEGBİS üzerinden savunması alınan M.Ö., deprem sonrasında oluşturulan enkaz bölgesinden demir hurdalarının izinsiz çıkarılmasına ilişkin evrakta imzasının bulunmasıyla ilgili suçlamaları kabul etmedi. İş yoğunluğunun fazla olduğunu belirten M.Ö., dönemin YİKOB Müdürü S.D. tarafından kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdü. Olaydan Malatya Büyükşehir Belediyesi görevlisinin kendisini araması üzerine haberdar olduğunu savunan M.Ö., S.D. hakkında o dönem savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. M.Ö., kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdüğü S.D.'nin dönemin Vali Yardımcısı A.B. ile birlikte hareket ettiğini de iddia etti.

M.Ö., mahkemeye kendisine kumpas kurulduğuna ilişkin WhatsApp görüşmelerinin fotoğraflarını da sundu. Daha önce kamuoyuna yansıyan ve WhatsApp yazışmalarında demir hurdalarla ilgili talimat verdiği iddiasına da değinen M.Ö., söz konusu yazışmanın Bakırcılar Pazarı'ndaki enkazın kaldırılması, temel kazısının yapılması ve temelin atılması karşılığında firmaya yapılan iş karşılığında verilen demir hurdalara ilişkin olduğunu savundu.

Enkaz döküm sahasında güvenlik önlemlerinin alınması ve bölgeye kamera takılması işlemlerinin kendisi tarafından yaptırıldığını belirten M.Ö., "Art niyetli biri olsaydım, enkaz bölgesine güvenlik kamerası taktırmaz, orada güvenlik önlemi aldırmazdım" dedi. M.Ö., "Tarafıma komplo kurularak beni YİKOB'tan uzaklaştırmak istediler. Bunda da başarılı oldular" iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan S.D. ile tanık N.S.'nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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