Malatya\'da Ev Yangını Paniğe Neden Oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G.'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA