Malatya\'da Feci Kaza: 3 Yaralı

Malatya- Adıyaman yolunda otomobilin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Adıyaman yolu Sürgü Mahallesi girişinde, Rüstem B. yönetimindeki 44 ADN 811 plakalı otomobil, Adıyaman istikametine seyir halindeyken, yolcu indirip yeniden hareket etmeye başlayan Abuzer Ş. idaresindeki 44 J 3367 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücü Rüstem B. ile minibüste bulunan yolcular Mehmet A. ve Evliya A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası yol kısa süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin müdahalesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA