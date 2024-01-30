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Malatya'da FETÖ/PDY üyesi firari zanlı yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da FETÖ/PDY üyesi firari zanlı yakalandı

Malatya'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya\'da FETÖ/PDY üyesi firari zanlı yakalandı
30.01.2024 - 14:55,
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Malatya'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Malatya, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da FETÖ/PDY üyesi firari zanlı yakalandı - Son Dakika


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