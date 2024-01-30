Malatya\'da FETÖ/PDY üyesi firari zanlı yakalandı

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Malatya'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya'da, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan aranan, firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Yeşilyurt ilçesindeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
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