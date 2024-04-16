Malatya\'da Gaz Tüpü Patlaması: Bir Kişi Yaralandı

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Malatya'da bir kişi çakmağına gaz dolumu yaptığı sırada gaz tüpünün bir anda alev alıp patlaması sonucu yaralandı.

Olay, 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Y.B.'ye ait işyerine müşteri olarak gelen Y.Ç. işyerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı esnada gaz tüpü bir anda alev alıp patladı. Patlama sonucu Y.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA