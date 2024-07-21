Malatya\'da Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastaneye Kaldırıldı

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Malatya'da serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesindeki Beylerderesi Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte piknik yapmaya giden Kenan Ak (22), serinlemek için ayağını suya soktuğu esnada dengesini kaybedip gölete düşerek suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi sualtı arama kurtarma ile UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunarak sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Turgut Özal Tıp Merkezi'ne mdcj dysldı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA