Malatya'da gölette bulunan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da gölette bulunan şahıs hayatını kaybetti

Malatya\'da gölette bulunan şahıs hayatını kaybetti
18.06.2026 12:25  Güncelleme: 12:27
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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Orduzu Göleti'nde hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki M.A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

MALATYA (İHA) – Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Orduzu Göleti'nde su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'ndeki Orduzu Göleti Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gölet üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu sudan çıkarılan şahsa ambulans içerisinde ilk müdahale yapıldı. Bilinci kapalı olarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan şahıs burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, 57 yaşındaki M.A. olduğu tespit edildi. M.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da gölette bulunan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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