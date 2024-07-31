Malatya'da Gümrük Kaçağı Ürün Satışı Yapan Adreslere Operasyon - Son Dakika
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Malatya'da Gümrük Kaçağı Ürün Satışı Yapan Adreslere Operasyon

Malatya\'da Gümrük Kaçağı Ürün Satışı Yapan Adreslere Operasyon

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 45 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 7 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 2 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

31.07.2024 12:20
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Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri gümrük kaçağı ürün satışı yapan adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 45 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 7 adet gümrük kaçağı akılı telefon, 2 adet gümrük kaçağı kulaklık, ele geçirildi.

Olayda, Y.K., F.K. ve M.K.'ya "5607 SKM" den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Gümrük Kaçağı Ürün Satışı Yapan Adreslere Operasyon - Son Dakika

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