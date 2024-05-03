Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde çöp toplama alanında yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde çöp toplama alanında yangın çıktı

Malatya\'da Hurdacılar Sitesi\'nde çöp toplama alanında yangın çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çöp toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda çevredeki plastik atıklar alev aldı ve dumanlar gökyüzünü kapladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Hurdacılar Sitesi çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hurdacılar Sitesi mevkiinde bulunan çöp toplama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda plastik atığın tutuşarak alev aldığı yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, İnceleme, İtfaiye, Malatya, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde çöp toplama alanında yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:11 Sigara İçerken Peruğu Tutuşan Kadın Hayatını Kaybetti Sigara İçerken Peruğu Tutuşan Kadın Hayatını Kaybetti
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:52:00. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde çöp toplama alanında yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement