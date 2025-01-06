Malatya'da meydana gelen iki ayrı iş kazasında 2 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen ilk olayda, bölgedeki bir inşaat sahasında çalışan H.S. akıma kapılarak yaralandı. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde Ö.U., çalıştığı inşaatın merdivenlerinden düşerek yaralandı. 2 işçi de kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İş kazaları ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da İki İş Kazası, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?