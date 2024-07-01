Malatya'da Kaldırımda Yürürken Hayatını Kaybeden Şahıs

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Malatya'da kaldırımda yürürken aniden yere yığılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 Mayıs Caddesi üzerinde kaldırımda yürürken aniden yere yığılan bir kişiyi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ismi Bayram K. (65) olduğu öğrenilen adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayram K.'nın cenazesi olay yerindeki inlemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA