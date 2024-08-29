Malatya\'da kamyonet şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şarampole yuvarlanırken sürücü yaralandı.

Kaza, Akçadağ İlçesi Hartut Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, deprem köy evlerini yapan şantiyede çalışan A.Y.'nin kullandığı 36 ED 486 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - MALATYA