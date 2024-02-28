Malatya'da Kamyonet Trambüs Direğine Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da Kamyonet Trambüs Direğine Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya\'da Kamyonet Trambüs Direğine Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, trambüs direğine çarptı. Feci kazada sürücü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.02.2024 10:41
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Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet trambüs direğine çarptı. Feci kazada sürücü ağır yaralandı.

Malatya'da sabah 06.45 sıralarında Buhara Bulvarı Malatya Park AVM arkasında yaşanan kazada Ş.D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarptı. kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçtan çıkarılan sürücü Ş.D. ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Feci kazada trambüs direği kamyonetin ön kısmını adeta ikiye bölerken ağır yaralanan sürücü Ş.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Kamyonet Trambüs Direğine Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Kamyonet Trambüs Direğine Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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