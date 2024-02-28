Malatya\'da Kamyonet Trambüs Direğine Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Türkiye'ye petrol satan ülke vanayı kapatıyor

Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerindeki bakım çalışmaları öncesinde iç talebi karşılamak amacıyla 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatını altı ay süreyle askıya alacağını duyurdu. Bu kritik kararın, petrol ithalatçısı ülkelerden biri olan Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.