Malatya\'da Kaza: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.Ö. (17) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. M.E.Ö.'nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.