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Malatya'da konteyner işyerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da konteyner işyerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir konteyner iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucunda işyerinde maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da konteyner işyerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
13.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 16:59
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Malatya'da konteyner işyerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

MALATYA - Malatya'da geçici olarak kurulan konteyner iş yerinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Mıhlı Dut Sokak'ta bulunan bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cep telefonu aksesuarlarının satıldığı geçici işyerinde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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