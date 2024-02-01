 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Malatya\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı

Malatya'da Elazığ istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.02.2024 09:55
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 06.50 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Niyazi Mısri cami karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.Ç idaresindeki 44 FN 191 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Niyazi Mısri, Malatya, Malatya, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement