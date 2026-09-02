Malatya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Yunus Toydaş hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Yunus Toydaş hastanede hayatını kaybetti

Malatya\'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Yunus Toydaş hastanede hayatını kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde motosikletiyle kontrolden çıkarak devrilen ve ardından bir aracın çarptığı 25 yaşındaki Yunus Toydaş, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Toydaş'ın cenazesinin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği ve kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Malatya'da motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesi Kuyuönü mevkiinde Yunus Toydaş'ın (25) kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten metrelerce yola savrulan Toydaş'a, bu sırada bölgeden geçen bir araç da çarptı.

Kazada ağır yaralanan Toydaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaklaşık 1 aydır tedavi gören Toydaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Toydaş'ın cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Yeşilyurt, 3. Sayfa, Malatya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Yunus Toydaş hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan Yunus Toydaş hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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