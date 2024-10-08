Malatya\'da Öğrenci Servisi ve Halk Otobüsü Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı

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Malatya'da öğrenci servis aracı ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. - MALATYA