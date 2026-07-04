Malatya\'da Orman Yangınına Mücadele

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Örmeli Mahallesi'nde meşelik alanda çıkan yangınına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay ekibi sevk edilirken, 1 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtilirken, ekiplerin söndürme çalışmalarının aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - MALATYA