Malatya'da Otobüs ve Öğrenci Servisi Çarpıştı: 25 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otobüs ve Öğrenci Servisi Çarpıştı: 25 Yaralı

Malatya\'da Otobüs ve Öğrenci Servisi Çarpıştı: 25 Yaralı

Malatya'da MOTAŞ'a ait bir halk otobüsü ile özel bir öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 22'si öğrenci toplam 25 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

08.10.2024 17:52  Güncelleme: 17:55
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Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne (MOTAŞ) ait halk otobüsü ile öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 22'si öğrenci toplam 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hamınınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Caddesi üzerinde seyir halinde olan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne (MOTAŞ) ait F.K. idaresindeki 44 H 0089 plakalı halk otobüsü ile karşı yönde gelen M.B. yönetimindeki 44 AED 745 plakalı özel öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otobüste yolcu olarak bulunan Z.A. ve serviste bulunan 22 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye aralarında çevik kuvvet unsurların da bulunduğu çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Otobüs ve Öğrenci Servisi Çarpıştı: 25 Yaralı - Son Dakika

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