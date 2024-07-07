Malatya\'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkararak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Pütürge- Doğanyol yolu Bakımlı Mahallesi'nde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.Ö. (55) idaresindeki 44 AFM 758 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün kontrolden çıkarak bahçelik alana devrildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekip çalışmaları sonrası bulunduğu yerden çıkarılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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