Malatya\'da Otomobil ile Çapa Motoru Çarpıştı

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobil ile çapa motoru çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya- Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki 23 AAK 594 plakalı otomobil, E.A. idaresindeki çapa motoru ile çarpıştı. Kazada M.Ç., S.B., E.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
