Malatya'da otomobil refüje çarptı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil refüje çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Malatya\'da otomobil refüje çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

01.03.2024 13:51
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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.K. (44) idaresindeki 44 ACU 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan F.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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