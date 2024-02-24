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Malatya'da gece saatlerinde alevlere teslim olan bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, park halindeki bir minibüs bir anda alevlere teslim oldu. Kısa sürede alevlerin içerisinde kalan minibüsü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - MALATYA