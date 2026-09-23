Malatya\'da park yeri tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki esnaf arasında araç park yeri meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve beyzbol sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede esnaflık yapan O.Y., B.C.Y. ve M.Ü.Ö. ile S.P. ve İ.P. arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar karşılıklı olarak birbirlerini yaraladı. Bıçak ve beyzbol sopasının kullanıldığı olayda O.Y., B.C.Y. ve M.Ü.Ö. bıçak darbeleri sonucu, S.P. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri süren O.Y. ile B.C.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.