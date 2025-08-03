Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişi, pikabın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Hava Lojmanları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. yönetimindeki 44 KB 836 plakalı pikap, seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan G.A.'ya çarptı. Kazada yola savrulan G.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Pikap Çarpması: 1 Yaralı - Son Dakika
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