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Malatya'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
17.12.2023 - 10:44,
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pikap ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Galericiler Sitesi mevkiinde seyir halinde olan sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen pikap ile motosiklet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Yeşilyurt, Yakınca, Malatya, Son Dakika

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