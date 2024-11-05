Malatya'da PKK Operasyonu: 1 Tutuklama

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Malatya merkezli terör operasyonu: 1 tutuklama

MALATYA - Malatya ve İstanbul'da PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren örgüt üyesi D.B.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul'da bulunduğu belirlenen D.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Malatya'ya getirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.