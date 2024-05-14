Malatya'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Girişimini Engelledi - Son Dakika
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Malatya'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Girişimini Engelledi

Malatya\'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Girişimini Engelledi

Malatya'da bir vatandaş, kendisini emlak danışmanı olarak tanıtan dolandırıcıya 1 milyon TL havale yapmak üzereyken durumu fark edip engel olan polis ekipleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Vatandaş, ev sahibi olma hayaliyle dolandırıcıya inanarak 1 milyon 21 bin 891 TL'yi havale etmek için bankaya gitmişti. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın dolandırılmasını önleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

14.05.2024 11:05
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Malatya'da bir vatandaş, kendisini emlak danışmanı olarak tanıtan dolandırıcıya 1 milyon TL havale yapmak üzereyken durumu fark edip engel olan polis ekipleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre ev sahibi olma hayali ile kendisini gayrimenkul danışmanı olarak tanıtan şüpheliye inanan bir vatandaş, 610 bin TL nakit ve 411 bin 891 TL değerinde 170 gram altın olmak üzere toplam 1 milyon 21 bin 891 TL'yi havale etmek için bankaya gitti. Bu sırada Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri durumu son anda fark ederek şahsın havale yapmasına engel oldu. Polis ekipleri ev umuduyla para göndermek isteyen vatandaşı dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Polis Ekipleri Dolandırıcılık Girişimini Engelledi - Son Dakika

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